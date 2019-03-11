Скончался экс-посол Украины в США

Украина

В понедельник, 11 марта, умер депутат Верховной Рады II созыва, бывший посол Украины в США Антон Бутейко. Ему был 71 год.

Об этом в Twitter сообщил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Несколько часов назад скончался Антон Денисович Бутейко. Светлый Человек. Выдающийся дипломат. Государственник. Патриот. Таких мало. Было бы много, уже давно жили бы в процветающей Украине. На его дипломатическом опыте будут учиться другие, если захотят войти в историю своей страны», — написал Огрызко.

Бутейко родился 6 апреля 1947 года в селе Старый Чарторийск Маневицкого района Волынской области. В 1974 году окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, факультет международного права, юрист-международник, переводчик-референт английского языка.

Начал дипломатическую карьеру в 1974 году. Работал первым заместителем главы министерства иностранных дел Украины. Был Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в США, послом по особым поручениям МИД Украины, Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Румынии. Подал в отставку в знак протеста против подписания соглашения о Едином экономическом пространстве с РФ.

Напомним, в Харькове 7 марта умер известный журналист Николай Криволапов, писавший о судебном процессе по нашумевшему кровавому ДТП на Сумской. А 8 февраля скоропостижно скончался известный украинский журналист и редактор Олег Ныпадымка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter