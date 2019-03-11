Названо условие, при котором Путин устроит новую агрессию против Украины

Украина

До выборов в Украине, которые в РФ уже сейчас готовы считать «нелегетимными», президент России Владимир Путин не станет предпринимать более агрессивных действий в отношении нашей страны, чем те, которые происходят сейчас на Донбассе. А после президентских выборов, если в Украине начнутся ощутимые реформы, глава Кремля может начать открытое масштабное вторжение в Украину. Ведь для него опасность заключается в экономически сильном соседе, в том, что украинцы могут стать «благополучными». Такое мнение в интервью «Апострофу» высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.

По словам Борового, «нынешняя ситуация устраивает Путина — это полный контроль, все на виду, в том числе армия и спецслужбы». Если новый президент будет заниматься реформами, укрепляя, прежде всего, экономику, то он будет представлять опасность для России. В этом случае могут быть военные действия. Он напоминает, что подобная ситуация была в Грузии в 2009 году.

«А если новый президент действительно начнет экономические и политические реформы, то это может вызвать негативную реакцию Путина. …Подобное мы видели в странах Балтии, когда ослабление влияния Кремля произошло не потому, что у Литвы, Эстонии и Латвии появилась сильная армия, а потому, что в этих странах появилась сильная экономика», — считает политик.

Он акцентирует внимание на том, что после выборов агрессия вполне возможна, поскольку это инструмент экономического воздействия, военного шантажа.

Напомним, по мнению другого российского политика Леонида Гозмана, агрессия Кремля на востоке Украины была «глубоким заблуждением» президента РФ Владимира Путина. Донбасс для него — чемодан без ручки и постоянная головная боль. Путин понимает, что не может захватить территорию, на которую нацелился прежде — на значительную часть территории Украины. Поэтому с Донбасса ему надо идти, но при этом «сохранив лицо». Ранее Леонид Гозман заявлял, что власти России отрицают украинскую государственность и считают Украину частью РФ.

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