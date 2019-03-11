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Россия готовится не признавать выборы в Украине: сделано громкое заявление
У России новый план на выборы в Украине — провозглашение результатов голосования «нелегитимными». Для этого в соцсетях идет активная подготовка: будут вбросы о низкой явке и о результатах, якобы не отражающих волю избирателей. Об этом предупредил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
«Одной из технологий будет использование контролируемых российскими спецслужбами интернет-площадок, в том числе Telegram-каналов, для якобы «объективного» и «незаангажированного» опроса избирателей в день голосования. Основной целью таких манипуляций будет получение картинки о «реальной» низкой явке граждан Украины на выборы. После этого стоит ожидать массового вброса информации о якобы завышенной в официальных сообщениях ЦИК явке избирателей и «циничной подтасовке Киевом результатов выборов», — предупреждает народный депутат.
Как отмечает Тымчук, такая стратегия позволит Москве в любом случае остаться в выигрыше. Если даже не удастся убедить Запад в нелегитимности выборов, свою деструктивную роль политтехнологические вбросы все равно сыграют. А после дестабилизации ситуации в Украине Кремль начнет готовиться к парламентским выборам, чтобы выдвинуть свою пятую колонну под вывеской «партии мира и стабильности».
Напомним, Украина частично сорвала дестабилизационные планы кремлевских политтехнологов, когда запретила российским гражданам под видом наблюдателей ОБСЕ вести мониторинг выборов. Также политтехнологам Кремля пришлось менять планы, когда Украина объявила, что не будет создавать избирательные участки на территории РФ.
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