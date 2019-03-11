«Бавария» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 13 марта, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и английским «Ливерпулем». Напомню, что первая встреча соперников в Ливерпуле победителя не определила и завершилась без забитых мячей — 0:0.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка «Бавария» — «Ливерпуль», за которой вы сможете следить в этой новости.

Слова перед матчем

Вирджил ван Дейк, защитник «Ливерпуля»: «У них отличный состав и отличные игроки. Это фантастический клуб с высококлассными исполнителями по всем полю, особенно в передней линии, но с ним также можно играть. Мы очень уважаем соперника, но при этом хотим пройти в следующий раунд. Я с нетерпением жду этого матча, тем более на этом стадионе я еще не играл».

Новый контракт для бомбардира

Как утверждает SportBild, руководство мюнхенского клуба намерено продлить действующее соглашение с форвардом команды Робертом Левандовки. По данным источника, «Бавария» предложит поляку обновленный контракт с улучшенным окладом до 2023-го года. Текущая сделка между игроком и клубом истекает в 2021-м году. Тем не менее, ранее сообщалось, что свое предложение польскому нападающему готовит миланский «Интер», который видит в игроке замену Мауро Икарди.

* Левандовски подумает над предложением «Баварии»

Дисциплинарная ситуация

Ответный матч в Мюнхене пропустят два игрока «Баварии» — полузащитник Томас Мюллер продолжает отбывать двухматчевую дисквалификацию за грубый фол против игрока «Аякса» Николаса Тальяфико в последнем туре группового этапа, а защитник Йозуа Киммих получил предупреждение на «Энфилде», которое стало для него третьим в турнире, и вынужден пропустить один поединок.

У «Ливерпуля» проблем с дисквалификациями нет, и главный тренер может рассчитывать на всех сильнейших футболистов.

Фартовый арбитр для «Баварии» и «Ливерпуля»

На матч в Мюнхене назначена судейская бригада из Италии во главе с 43-летним Даниэле Орсато. Ранее рефери по два раза пересекался с обеими командами, и во всех матчах «Бавария» и «Ливерпуль» победили.

На двух матчах с участием «мерсисайдцев» Орсато работал в Лиге чемпионов-2017/2018 — в домашнем поединке раунда плей-офф с немецким «Хоффенхаймом» (4:2) и выездной игре с португальским «Порту» в 1/8 финала (5:0). Что касается «Баварии», то мюнхенцы в том же сезоне Лиги чемпионов обыграли в четвертьфинале на выезде испанскую «Севилью» (2:1), а в нынешнем на стадии группового турнира дома разгромили португальскую «Бенфику» (5:1).

* 43-летний Даниэле Орсато

Соперники в чемпионатах Германии и Англии

«Бавария» подходит к ответному поединку, имея за плечами победную серию в чемпионате Германии из пяти матчей, благодаря которой мюнхенцы догнали в турнирной таблице дортмундскую «Боруссию» (у обеих команд по 57 очков). В последнем туре подопечные Нико Ковача разгромили на своем поле «Вольфсбург» — 6:0 (Гнабри, 34, Левандовски, 37, 85, Хамес, 52, Мюллер, 76, Киммих, 82). Благодаря дублю в ворота «волков» поляк Роберт Левандовски вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки, забив уже 17 мячей в сезоне.

Что же касается «Ливерпуля», то в очередном туре чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа обыграли на домашнем «Энфилде» «Бернли» (при этом по ходу встречи «мерсисайдцы» уступали в счете) — 4:2 (Фирмино, 19, 67, Мане, 29, 90+3 — Вествуд, 6, Гудмундссон, 90+1). После 30 туров «Ливерпуль», имея 73 очка, отстает от «Манчестер Сити» всего на один балл.

Состав «Ливерпуля» дороже на 180 млн евро

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав «Ливерпуля» дороже футболистов «Баварии» на 179,8 млн евро (950,5 млн против 770,7 млн).

Самые дорогие игроки мюнхенцев: Роберт Левандовски, Тьягу Алькантара (по 70 млн евро), Хамес Родригес (65), Йозуа Киммих (60), Давид Алаба (50).

Самые дорогие футболисты «Ливерпуля»: Мохамед Салах (150 млн евро), Садио Мане (85), Роберто Фирмино (80), Вирджил ван Дейк (75), Наби Кейта, Алиссон (по 65).

* Самому дорогому футболисту в составе обоих клубов забить на «Энфилде» не удалось

«Бавария» после выездной ничьи в основном проходит дальше

Мюнхенцы 23 раза в истории добивались ничьей на выезде в первом поединке двухматчевого еврокубкового противостояния, и лишь дважды не брали верх по сумме двух встреч. Исключения — это дуэль с «Ливерпулем» в Кубке чемпионов-1980/1981 и противостояние с «Миланом» в четвертьфинале Лиги чемпионов-2006/2007. Из семи случаев, когда в первом матче была зафиксирована нулевая ничья, в шести «Бавария» побеждала по сумме двух матчей — исключение составила лишь упомянутое выше противостояние с «Ливерпулем».

После домашних «нулей» для «Ливерпуля» не все так безнадежно

«Ливерпуль» семь раз играл вничью в первом поединке двухматчевого еврокубкового противостояния, и лишь трижды мерсисайдцы выходили в следующий этап. В последний раз такое случилось в дуэли ½ финала Лиги чемпионов-2007/2008 с «Челси». Вместе с тем, после нулевой домашней ничьей в первой игре «Ливерпуль» в трех случаях из четырех проходил дальше.

Арена в Мюнхене

Мюнхенская «Бавария» проводит свои домашние матчи на «Альянц-Арене» (коммерческое название, в еврокубковых поединках стадион называется «Арена Мюнхен»), начиная с сезона-2005/2006. Изначально арена находилась в совладении двух клубов, «Баварии» и «Мюнхен 1860», но затем «Бавария» приобрела долю «Мюнхена 1860» и стала единственным владельцем стадиона.

«Альянц Арену», способную вместить 75 тысяч зрителей (на международных матчах — 67 812), из-за ее формы часто называют «надувная лодка» (нем. Schlauchboot), «автомобильная шина» (нем. Autoreifen) или «воздушная подушка» (нем. Luftkissen).

* Стадион принимал матчи ЧМ-2006 и финал ЛЧ-2012

Стадион принимал шесть матчей чемпионата мира 2006 года, в том числе полуфинал Португалия — Франция (0:1), а также финал Лиги чемпионов-2011/2012, в котором местная «Бавария» уступила в серии пенальти английскому «Челси» (основное время завершилось вничью — 1:1). Также уже официально подтверждено, что арена примет матчи чемпионатов Европы в 2020-м и 2024-м годах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА оштрафовал наставника «Атлетико» за неприличный жест.

Фото Getty Images, ФК «Бавария», ФК «Ливерпуль»

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