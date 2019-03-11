Украина

Стало известно, что беспилотники США ищут во время полетов над Донбассом и Крымом

Стратегические разведывательные беспилотники ВВС США неоднократно мониторили ситуацию вблизи линии фронта на Донбассе, а также на админгранице с Крымом. Главная задача БПЛА — разведка. Дроны могут фиксировать скопление военной техники и войск на достаточно большой территории. Затем на основании этих данных разрабатывается стратегия и тактика ведения боевых действий. А также с помощью беспилотников исследует постепенную милитаризацию Крыма.

Напомним, Украина намерена закупить у Соединенных Штатов системы противовоздушной обороны стоимостью 750 млн долларов за единицу.

Как пишет «Радио Свобода», маршрут и технические возможности американского БПЛА Global Hawk позволяют ему изучать не только оккупированные районы, но и территорию за пределами украинской границы.

«Это пограничные территории с Россией, граничащие с Донецкой и Луганской областями. То есть, если на севере он приближается к границе на 60 километров, то, соответственно, еще 150 километров РФ он, возможно, фиксирует», — цитирует издание слова редактора профильного авиационного ресурса Military Aviation Дениса Томенчука.

По его словам, Global Hawk является лучшим, когда речь о сборе разведданных и наблюдениях, о визуальном изучении противника и местности.

В 2016 году Томенчук насчитал более 30 таких полетов. Были случаи, вспоминает обозреватель, когда летательный аппарат кружил в небе над Донецкой областью 10 часов подряд. Профессиональные разведчики утверждают, собранная таким образом информация может серьезно влиять на ведение боевых действий.

«Планы разрабатываются и утверждаются с подробными докладами о наличии у противника боевой техники, других средств ведения войны реально на определенных направлениях, и войска располагаются в соответствии с планами. Данные, которые мы получаем с беспилотных самолетов-разведчиков, очень важны для принятия решений для подтверждения данных из других видов разведки», — отмечает бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Петр Гаращук.

Для различных типов разведки используют также P-8 Poseidon, P-3 Orionи RC-135.

«Эти самолеты занимаются, в основном, радио-электронной и сигнальной разведкой, а P-8 — это еще самолет противолодочной борьбы и используется для координации боевых действий на море», — приводит издание слова заместителя директора Института мировой политики Николая Белескова.

По мнению, Белескова, с помощью БПЛА США исследует постепенную милитаризацию Крыма. Очередной шаг в этом направлении произошел сразу после нападения на украинском корабельную группу в районе Керченского пролива. Тогда в оккупированном Джанкое, что в двадцати километрах от административного предела, Россия разместила уже четвертый в Крыму дивизион зенитных ракетных комплексов С-400.

«Думаю, что это, безусловно, сбор информации, но одновременно также и политический сигнал. И я думаю, такой мониторинг очень важен. В первую очередь, чтобы понять, что делает Россия в Крыму. Ведь это украинская территория. И хотя Крым не является зоной активного военного конфликта, Россия в военном плане очень много там делает. И для своего флота, и для развертывания наземных систем обороны и ракетных систем. Возможно, даже для укрепления своего ядерного потенциала … Это то, о чем хотят знать Соединенные Штаты — и должен знать Украины», — отмечает директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

Как писали «ФАКТЫ», Украина получила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, основная задача которых — разведка.

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