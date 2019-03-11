Под Киевом фиктивный работодатель сутки насиловал соискательницу рабочего места

Происшествия

Восемь лет лишения свободы — таков приговор 47-летнему жителю Киевской области, который под видом собеседования заманил к себе 21-летнюю девушку, после чего сутки избивал и насиловал ее. Жертве удалось освободиться лишь после того, как пообещала принести насильнику две тысячи долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне 2017 года житель одного из сел Барышевского района заметил на сайте OLX объявление, в котором девушка из соседнего села искала работу. Он пригласил ее к себе, заявив, что ему нужна домработница.

На следующий день девушка приехала. Несмотря на то что потенциальный работодатель был изрядно пьян, она вошла в дом. Но там хозяин потребовал от нее секса. А чтобы жертва не отказала, несколько раз ударил ее и связал. Почти сутки он избивал и насиловал жертву «естественным и неестественным способом», снимая все на мобильный телефон, сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Киевской области.

На следующий день к полудню мужчина отправил ее домой, потребовав принести 2 тысячи долларов. В противном случае пригрозил распространить отснятое видео в интернете, а также показать родне девушки. Та, чтобы вырваться наконец от мучителя, согласилась. Сама же обратилась к правоохранителям.

Насильник, уже ранее судимый, был арестован, ему инкриминировали похищение и незаконное лишение свободы, изнасилование, удовлетворение половой страсти неестественным способом и вымогательство. В ходе следствия было установлено, что ранее он размещал в интернете объявления о поиске персонала для работы в сфере услуг, поэтому правоохранители предполагали, что жертва могла быть не одна.

Впрочем, другие пострадавшие установлены не были, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь областной прокуратуры Марьяна Гайовская-Ковбасюк. В суде обвиняемый свою вину не признал. Однако улики против него, включая изъятое с мобильного телефона видео изнасилования, были неопровержимыми. На их основании Барышевский суд приговорил подсудимого к восьми годам лишения свободы. В силу приговор пока не вступил — защита собирается подавать апелляцию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», изнасилованный отцом подросток сам изнасиловал мальчика, сняв все на видео.

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