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Непогода в Киеве: сеть поразило фото зловещего неба над украинской столицей
В сети появилось фото грозового неба над центром Киева 11 марта 2019 года. Его выложила в Facebook киевлянка Александра Бычковская. На снимке зафиксирован Дом мебели на бульваре Дружбы Народов, над которым клубятся грозовые облака, собираясь в зловещий клин.
В комментариях к фото пользователи отметили, что такое небо может предвещать смерч, Однако через некоторое время Александра выложила в сеть новый снимок, на котором видно, как тучи постепенно рассеиваются и над бульваром светит солнце.
Как сообщалось ранее, в столице до конца суток 11 марта ожидаются порывы ветра 25−30 метров в секунду (II уровень опасности, оранжевый), в связи с чем киевлян призывают быть осторожными. Уже зафиксировано несколько опасных инцидентов с упавшими деревьями — на проспекте Науки, 50 и на бульваре Чоколовский, 34 в направлении метро Шулявская. Там оказалось заблокированным движение городского электротранспорта. Кроме того, из-за падения сухого дерева в районе остановки Ивана Шевцова упало сухое дерево пострадала 45-летняя женщина.
Напомним, от сильного ветра особенно пострадали западные области Украины, где много поваленных деревьев, снесенных крыш домов, разрушенных зданий.
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