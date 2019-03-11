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Порошенко наградил шестерых десантников 95-й бригады Звездой Героя Украины (фото, видео)
Президент Украины Петр Порошенко наградил шестерых воинов легендарной 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады высшей военной наградой Украины — Звездой Героя Украины. Вручение награды состоялось во время поездки Верховного главнокомандующего на Житомирщину 11 марта.
На церемонии Порошенко отметил, что рейд 95-й бригады в августе 2014 года вошел в историю военного искусства, ведь воины прошли в целом 470 км, из них 170 км — в тылу боевиков.
«Прорыв линии обороны российских наемников, освобождение десятков городов и сел, выведение из вражеского окружения побратимов, защищавших границу», — перечислил заслуги десантников Порошенко, поблагодарив воинов и весь личный состав Десантно-штурмовых войск ВСУ.
По его словам, они нерушимой стеной стоят на защите свободы и независимости нашего государства.
Фото Михаила Палинчака
Напомним, накануне в Украине утвердили новую символику боевых бригад Сухопутных войск ВСУ
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