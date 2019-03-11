26.29 / 26.56 29.53 / 30.01
Киев: +1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Штрафы для непристегнутых водителей хотят увеличить в 10 раз

20:31 11 марта 2019   416
Ремень безопасности
Инф. «ФАКТОВ»

В парламенте Украины зарегистрирован проект изменений в статью 121 Кодекса об административных правонарушениях, предлагающий увеличить в 10 раз штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами — с 51 гривни до 510 гривен. В настоящее время проект закона передан на рассмотрение профильным комитетам Рады, сообщается на сайте ВР.

По мнению авторов локумента, его реализация будет содействовать повышению безопасности водителей и пассажиров транспортных средств и снизит смертность и травматизм участников дорожного движения.

Они акцентируют внимание на том, что в настоящее время, в соответствии с данными исследования компании «За безопасные дороги», проведенного в 2018 году, ремнями безопасности пользуются только 23% водителей (во Франции — 99%, в Чехии — 97%, Словении — 93%, Польше — 83%).

Ранее стала известна другая печальная статистика: у нас ежегодно в ДТП гибнут не меньше 3500 человек, еще 35 тысяч попадают в больницу с тяжелыми травмами. Ежедневно в ДТП гибнут до девяти человек. Высокую смертность и травматичность связывают не только с игнорированием водителем и пассажирами ремней безопасности, но также с ездой в нетрезвом состоянии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...

Киев
+1

Ветер: 5 м/с  С
Давление: 740 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины