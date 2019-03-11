Штрафы для непристегнутых водителей хотят увеличить в 10 раз

Украина

В парламенте Украины зарегистрирован проект изменений в статью 121 Кодекса об административных правонарушениях, предлагающий увеличить в 10 раз штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами — с 51 гривни до 510 гривен. В настоящее время проект закона передан на рассмотрение профильным комитетам Рады, сообщается на сайте ВР.

По мнению авторов локумента, его реализация будет содействовать повышению безопасности водителей и пассажиров транспортных средств и снизит смертность и травматизм участников дорожного движения.

Они акцентируют внимание на том, что в настоящее время, в соответствии с данными исследования компании «За безопасные дороги», проведенного в 2018 году, ремнями безопасности пользуются только 23% водителей (во Франции — 99%, в Чехии — 97%, Словении — 93%, Польше — 83%).

Ранее стала известна другая печальная статистика: у нас ежегодно в ДТП гибнут не меньше 3500 человек, еще 35 тысяч попадают в больницу с тяжелыми травмами. Ежедневно в ДТП гибнут до девяти человек. Высокую смертность и травматичность связывают не только с игнорированием водителем и пассажирами ремней безопасности, но также с ездой в нетрезвом состоянии.



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