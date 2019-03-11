Украина

Украинский лоукостер будет летать в Армению и Болгарию

Лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала открытие новых направлений — в Ереван, а также в Бургас и Варну (Болгария). Об этом сообщается в Facebook перевозчика. Продажа билетов на рейсы осуществляется с 11 марта на сайте авиакомпании.

В частности, регулярные рейсы в Ереван планируется осуществлять с 17 мая по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону без багажа — от 1829 гривен.

Рейсы в Бургас будут открыты с 31 мая, и осушествляться 2−3 раза в неделю. Стоимость билета в одну сторону без багажа — от 1325 гривен.

Первый вылет в Варну запланирован на 14 июня. В дальнейшем полеты по этому направлению будут осуществляться по пятницам. Стоимость билета также составит от 1325 гривен.

Вылеты будут осуществляться из терминала F аэропорта «Борисполь».

Напомним, с октября 2019 года лоукостер Ryanair собирается начать полеты из Киева в Мадрид (Испания). Частота — четыре раза в неделю.



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