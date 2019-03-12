Украина

На празднике боевиков в Донецке отплясывали под украинскую песню: в сеть попало видео

Пользователь Twitter под ником «Залишенець Донецький» разместил в своем микроблоге видео с празднования Масленицы в оккупированном Донецке.

«Донецьк. Петровський район», — подписал он пост.

На видео видно, как в антураже «ДНР» (серые стены и печально-черные флаги) дети весело танцуют под песню Юрия Рыбчинского из репертуара Наталии Бучинской «Дівчина-весна».

На крыльце стоят девушки и парни, поющие «Дівчина, дівчина, юна весна… Звідки приходить — ніхто не зна», а им подпевают и танцуют на площадке перед школой дети и взрослые.

Ни у кого из участников не возникает желание возразить против того, что песня — украинской исполнительницы, всем просто радостно и весело.

За полдня видео просмотрели почти 6 тысяч пользователей, оно собрало 102 ретвита и 167 отметок «Нравится».

Были среди читателей, конечно, и явные недоброжелатели.

«Я все понимаю. Если вам так нравятся украинские песни, то почему бы вам не слушать их у себя дома, а еще лучше переехать на ПМЖ в Тернополь?» — пишет один из них.

Некоторые пользователи сомневались в достоверности заснятого.

«Когда это было?! Что-то не слышал истерии от ватанов по этому поводу, хотя и нахожусь совсем рядом (пешочком недалеко)», «Монтаж имхо», «Як хочеться вірити, але скоріше за все фейк, наклали іншу пісню», «Это только антураж на фоне петрушек, кокошников и расейских флагов. В Крыму вон плясали под Шнура с его „Москва сгорела“ и всем было примерно так же весело», — указывают они.

У некоторых читателей микроблога пост вызвал печальные настроения: «Дивлюсь і сумно… не знаю чому», «Это ж 100% укроДРГ!!)) А, если честно- грустно…», «Блудні сини готові до повернення додому?», «Слеза накатилась!»

Но большинство пользователей, естественно, не могли не порадоваться происходящему на оккупированных территориях.

«Песня очень красивая, и народ танцует под песню», «Зворушливо. Моя Петровка рулит, ибо защитнички уже достали народ», «До сліз… А взагалі це про те, що не все пропало у нашому Донецьку!», «Песня очень красивая, а народ, танцует под песню», — отмечают украинцы.

В целом же отношение к происходящему на видео можно передать словами одного из пользователей: «Скорее бы уже Донбасс вернулся в мирную Украину!»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сеть взорвало видео о том, как украинец заставил россиянку публично извиниться за слова «Крым — наш».

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