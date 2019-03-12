26.30 / 26.58 29.54 / 30.02
Киев: +3
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Родителям вернут деньги: Кабмин вводит льготы для семей с детьми

6:55 12 марта 2019   476
Ученье&nbsp;— свет
Инф. «ФАКТОВ»

Кабинет министров Украины планирует компенсировать родителям часть расходов на развитие детей — посещение детского сада, участие в кружках и т. д. Соответствующая программа заработала с января 2019-го года. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, пишит АиФ.

«С 1 января 2019 те родители, которые занимаются развитием ребенка, имеют право на налоговые льготы на кружки, детские сады и другие программы обучения», — написал он.

Согласно правительственному проекту, за счет бюджета будет компенсировано 18% от расходов в виде частично оплаченного следующем году налога на доход физлиц. Таким образом, у родителей детей, которые ходят на кружки, не будут взимать определенную сумму по зарплате в виде налогов.

Информацией о том, как это осуществить, поделился министр юстиции Павел Петренко у себя в Facebook-аккаунте.

«Необходимо ежемесячно собирать квитанции по оплате услуг того персонала, который учит ребенка на кружке. Кроме того, у своего работодателя на конец года нужно взять справку о ваших доходах, которые должны быть подсчитаны по месту работы. Также в государственную фискальную службу по месту своей регистрации нужно подать налоговую декларацию», — уточнил глава Минюста.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале марта в Кабинете министров начали подготовку единого закона об объединении всех действующих норм о подсчете размера и выплате помощи гражданам от государства. Согласно проекту, размер соцпомощи лиц будет определяться строго исходя из их доходов, то есть, для каждого размер льготы, субсидии и другой помощи будет разным. При этом министр соцполитики Андрей Рева заявил, отметил, что благодаря этому шагу «уравниловка льгот» в Украине будет полностью ликвидирована, а социальную помощь будут получать лишь те граждане, которые в ней нуждаются и в том размере, который им необходим для обеспечения базовых потребностей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

Киев
+3

Ветер: 1 м/с  С-З
Давление: 744 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины