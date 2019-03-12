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Родителям вернут деньги: Кабмин вводит льготы для семей с детьми
Кабинет министров Украины планирует компенсировать родителям часть расходов на развитие детей — посещение детского сада, участие в кружках
«С 1 января 2019 те родители, которые занимаются развитием ребенка, имеют право на налоговые льготы на кружки, детские сады и другие программы обучения», — написал он.
Согласно правительственному проекту, за счет бюджета будет компенсировано 18% от расходов в виде частично оплаченного следующем году налога на доход физлиц. Таким образом, у родителей детей, которые ходят на кружки, не будут взимать определенную сумму по зарплате в виде налогов.
Информацией о том, как это осуществить, поделился министр юстиции Павел Петренко у себя в Facebook-аккаунте.
«Необходимо ежемесячно собирать квитанции по оплате услуг того персонала, который учит ребенка на кружке. Кроме того, у своего работодателя на конец года нужно взять справку о ваших доходах, которые должны быть подсчитаны по месту работы. Также в государственную фискальную службу по месту своей регистрации нужно подать налоговую декларацию», — уточнил глава Минюста.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале марта в Кабинете министров начали подготовку единого закона об объединении всех действующих норм о подсчете размера и выплате помощи гражданам от государства. Согласно проекту, размер соцпомощи лиц будет определяться строго исходя из их доходов, то есть, для каждого размер льготы, субсидии и другой помощи будет разным. При этом министр соцполитики Андрей Рева заявил, отметил, что благодаря этому шагу «уравниловка льгот» в Украине будет полностью ликвидирована, а социальную помощь будут получать лишь те граждане, которые в ней нуждаются и в том размере, который им необходим для обеспечения базовых потребностей.
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