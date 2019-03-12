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Настоящий концерт: в Харькове девушка устроила дебош в ресторане и разделась перед патрульными (видео)
В Харькове подвыпившая клиентка популярного сетевого ресторана «Якитория» разделась перед патрульными полицейскими. Те прибыли по вызову из заведения, ведь женщина отказалась оплатить счет. Инцидент произошел в заведении на улице Квитки-Основьяненко вечером 11 марта, сообщает в Twitter канал Ху… вая Салтовка.
Веселое утро в Якитории на ул. Квитки Основьяненко. Барышня отказалась платить за кальян, сотрудники заведения вызвали копов и тут началось самое интереное! Малыха разделась догола и устроила истерику— Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) 11 марта 2019 г.
По словам работников, она еще и с ребенком была. pic.twitter.com/DI5MjT8mtc
«Барышня отказалась платить за кальян, сотрудники заведения вызвали копов — и тут началось самое интересное!», — говорится в описании к видео.
По информации автора видео, женщина была в ресторане с ребенком.
В патрульной полиции подтвердили информацию об инциденте. Там сообщили, что правоохранителям пришлось вызвать специальную бригаду скорой помощи, которая отвезла пациентку в больницу.
Напомним, ранее в российском Ростове-на-Дону патрульные раздели «министра» строительства оккупированного Крыма Михаила Храмова. А перед этим полицейские Улан-Удэ устроили эротический корпоратив ко Дню защитника отечества 23 февраля.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...