Происшествия

Настоящий концерт: в Харькове девушка устроила дебош в ресторане и разделась перед патрульными (видео)

В Харькове подвыпившая клиентка популярного сетевого ресторана «Якитория» разделась перед патрульными полицейскими. Те прибыли по вызову из заведения, ведь женщина отказалась оплатить счет. Инцидент произошел в заведении на улице Квитки-Основьяненко вечером 11 марта, сообщает в Twitter канал Ху… вая Салтовка.

Веселое утро в Якитории на ул. Квитки Основьяненко. Барышня отказалась платить за кальян, сотрудники заведения вызвали копов и тут началось самое интереное! Малыха разделась догола и устроила истерику



По словам работников, она еще и с ребенком была. pic.twitter.com/DI5MjT8mtc — Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) 11 марта 2019 г.

«Барышня отказалась платить за кальян, сотрудники заведения вызвали копов — и тут началось самое интересное!», — говорится в описании к видео.

По информации автора видео, женщина была в ресторане с ребенком.

В патрульной полиции подтвердили информацию об инциденте. Там сообщили, что правоохранителям пришлось вызвать специальную бригаду скорой помощи, которая отвезла пациентку в больницу.

Напомним, ранее в российском Ростове-на-Дону патрульные раздели «министра» строительства оккупированного Крыма Михаила Храмова. А перед этим полицейские Улан-Удэ устроили эротический корпоратив ко Дню защитника отечества 23 февраля.



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