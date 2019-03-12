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Отобрал смартфон и растоптал: в США арестовали Конора Макгрегора (видео)
Ирландский боец смешанного стиля (MMA), экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе Конор Макгрегор арестован в Майами (США), сообщает ESPN.
По данным полиции, возле отеля Fountainebleu в районе Майами-Бич 22-летний прохожий попытался сфотографировать 30-летнего ирландца. Боец выхватил телефон из рук молодого человека, разбил устройство и несколько раз наступил на него, а затем забрал обломки с собой.
Позже полиция нашла Макгрегора по его местному адресу. Бойца, обвиняемого в грабеже и хулиганстве, освободили под залог в 12 500 долларов. Адвокат Макгрегора заявил, что его клиент «был вовлечен в небольшую ссору с мобильным телефоном». Он подчеркнул, что Макгрегор обещает следствию полное сотрудничество.
Кстати, пострадавший — Ахмед Абдирзак из Англии — оценил стоимость разбитого телефона в 1 тысячу долларов.
Напомню, что 9 марта Макгрегор завершил выполнение общественных работ, к которым был приговорен за нападение на автобус с бойцами UFC в апреле 2018 года (ирландец бросил в транспортное средство, в котором находился его обидчик россиянин Хабиб Нурмагомедов, металлическую тележку). В течение пяти дней он трудился в двух церквях Нью-Йорка. Также ирландец по решению суда прошел курс по управлению гневом.
Добавлю, что в ММА Макгрегор провел 25 боев, победив в 21 (18 раз — досрочно) и проиграв в четырех.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Конор Макгрегор пройдет ДНК-тест: мать-одиночка предъявила знаменитому бойцу UFC претензии.
Фото Getty Images
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