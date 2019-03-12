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В сети раскусили фейк с "побегом" Порошенко в Житомире: появились фото с другого ракурса
В сети появились реальные фото, сделанные во время рабочей поездки президента Петра Порошенко на Житомирщину 11 марта. Их разместил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, опровергая фейки о том, что президент якобы убегал от народа с митинга.
При этом он выразил надежду, что у тех, кто разместил в сети обрезанное фото, найдут в себе смелость для опровержения своих голословных заявлений в адрес Порошенко.
«Ни смелости, ни совести не хватит только пропагандистам из РФ и их приспешникам», — предположил Цеголко.
Фото встречи Порошенко с горожанами в Житомире
Отреагировал на фейк также автор фотографий.
Отметим, что активисты «Национального корпуса» пытались устроить в Житомире столкновения с полицией, аналогичные тем, что ранее произошли во время поездки Порошенко в Черкассы, однако ситуацию удалось удержать под контролем. Тем временем полиция объявила подозрения первым задержанным организаторам беспорядков.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!