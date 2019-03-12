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Политика

В сети раскусили фейк с "побегом" Порошенко в Житомире: появились фото с другого ракурса

11:31 12 марта 2019   290
Порошенко идет к людям
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились реальные фото, сделанные во время рабочей поездки президента Петра Порошенко на Житомирщину 11 марта. Их разместил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, опровергая фейки о том, что президент якобы убегал от народа с митинга.

При этом он выразил надежду, что у тех, кто разместил в сети обрезанное фото, найдут в себе смелость для опровержения своих голословных заявлений в адрес Порошенко.

«Ни смелости, ни совести не хватит только пропагандистам из РФ и их приспешникам», — предположил Цеголко.

Фото встречи Порошенко с горожанами в Житомире

Отреагировал на фейк также автор фотографий.

Отметим, что активисты «Национального корпуса» пытались устроить в Житомире столкновения с полицией, аналогичные тем, что ранее произошли во время поездки Порошенко в Черкассы, однако ситуацию удалось удержать под контролем. Тем временем полиция объявила подозрения первым задержанным организаторам беспорядков.

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