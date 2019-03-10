Столкновения в Черкассах: появились свежие данные о пострадавших полицейских

Происшествия

Число пострадавших правоохранителей в ходе столкновений с националистами в Черкассах 9 марта увеличилось. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

«По состоянию на 9:00 утра в больницу обратилось 22 работника полиции, которые получили травмы в результате столкновений. Девятнадцать из них госпитализированы», — говорится в сообщении.

По данному инциденту следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Как писали «ФАКТЫ», 9 марта активисты «Национального корпуса» устроили потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь добраться до президента Украины Петра Порошенко.

Так, после выступления Порошенко на площади возле дома культуры «Дружба народов» националисты побежали к сцене, но их остановили полицейские. Возникла потасовка, во время которой площадь покинул кортеж автомобилей. Местный лидер «Нацкорпуса» взобрался на капот патрульного автомобиля, который ехал в составе колонны, но его быстро оттуда сняли.

Также 9 марта днем националисты проводили акции протеста у стен Администрации президента Украины в Киеве. Тогда также произошли столкновения, в ходе которых пострадали трое полицейских.

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