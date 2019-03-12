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В Украину вернутся морозы: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

12:04 12 марта 2019   1356
В Украину вернутся морозы: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
Инф. «ФАКТОВ»

Невероятный штормовой ветер, наделавший бед в Украине в эти дни, к счастью, уже покинул территорию страны, однако незначительные морозы еще будут беспокоить. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 13 марта средние ночные температуры воздуха в Украине составят 1−6 градусов мороза, в южной части — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем потеплеет до 4−9 градусов выше нуля.

Ветер ожидается тоже, однако он будет умеренным или незначительным, и лишь на Западе — порывистым.

Осадков синоптики не ожидают, будет ясно и солнечно.

В Киеве 13 марта тоже будет солнечным, но прохладным: ночью — от минус 2 до минус 4 градусов, днем — до 5−7 градусов тепла.

В выходные 16−17 марта в столице совсем потеплеет — до 18 градусов, однако с 20 марта ожидается новая волна похолодания.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали дожди в западной части Украины.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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