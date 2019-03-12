Украина

Украинцам предлагают сдать Facebook-аккаунт в аренду: чем это опасно

Украинцам все чаще предлагают «сдать в аренду» свой аккаунт в соцсети под предлогом их дальнейшего использования в рекламных компаниях. Однако такой заработок может привести к неприятностям, объяснила в комментарии «ФАКТАМ» аналитик-расследователь Международного волонтерского сообщества InformNapalm Кристина Добровольская.

Она подтвердила, что выслать адрес своей страницы и передать пароль и логин стоит примерно 60 долларов в месяц, но могут заплатить и больше, если у страницы уже есть своя история, а в фотоальбоме — личные фотографии.

Однако, предупреждает эксперт, такая сделка может привести к тому, что от вашего имени будут разгонять по сети какую-нибудь нехорошую информацию.

«Возможно даже, экстремистского направления», — отметила Добровольская.

Полный текст интервью с экспертом читайте в статье «ФАКТОВ» «Как работают фермы ботов и кто такие тролли (часть первая)».

Напомним, ранее стало известно, как российские Интернет-тролли меняют стратегию перед президентскими выборами в Украине.



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