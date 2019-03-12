Над Донецком появилась двойная радуга (фото)

Украина

Жители Донецка, которые на протяжение все оккупации делятся, в основном, нерадостными новостями, сообщают о необычной радуге, которая была видна во всех районах города. Об этом дончане пишут в социальных сетях и делятся яркими фото.

По словам пользователей, погода в понедельник, 11 марта, была изменчивой: то серое небо с порывами ветра, то дождь, то солнце. Вечером небо украсила яркая, будто нарисована двойная радуга.

Радуга появилась после грозы, которая в этом регионе не свойственна для марта. По словам дончан, они надеются, что это хороший знак.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото пустынного Донецка, в который пришел «русский мир». Известно, что за 2018 год численность постоянного населения оккупированной территории Донецкой области сократилась почти на 30 тысяч человек.

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