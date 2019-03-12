Ураган в Украине: спасатели предупредили о новой непогоде

Происшествия

Снегопады и метели, которые бушуют в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области, усилили снеголавинную опасность на этой территории. Теперь ей присвоен III уровень, сообщили в ГСЧС.

Одновременно спасатели уточнили, что 10−11 марта от шквалистых ветров больше всего пострадала Винницкая область, где бригады ГСЧС 29 раз выезжали на инциденты, связанные с падением деревьев на проезжие части и пешеходные дорожки. Напомним, в результате одного из таких падений в Виннице погиб ребенок.

В Киеве таких вызовов было меньше — 21. Ветер повалил 10 деревьев, столб и баннер, также были повреждены две остановки общественного транспорта.

Всего по Украине подразделения ГСЧС убрали более 160 поваленных деревьев. К соответствующим работам привлекались 719 человек личного состава и 171 единица техники.

Напомним, по оценкам синоптиков, 13 марта в Украине не ожидается ни сильного ветра, ни существенных осадков.



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