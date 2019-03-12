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Скандал с хищениями в «Укроборонпроме»: появилась важная информация о причастности к схемам сотрудника СБУ
Дело сотрудника Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко о коррупции в оборонной сфере уже рассматривается в суде. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, дело в отношении сотрудника Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко, открыто Генеральной прокуратурой по подозрению в совершении правонарушений предусмотренных ч. 4 ст. 190 УПК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). В рамках начатого еще в 2016 году, уголовного производства он был задержан сотрудниками подразделения внутренней безопасности Службы совместно с Главной военной прокуратурой.
«Согласно требованиям законодательства 17 февраля 2017 он был выведен в распоряжение на время досудебного расследования, во время которого СБУ давало полное содействие Генпрокуратуре по этому делу. На сегодня это дело уже рассматривается судом», — говорится в сообщении на сайте СБУ.
Как писали «ФАКТЫ», после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся сканадал по коррупции в оборонной сфере. На фоне скандала был уволен первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..