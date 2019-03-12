Происшествия

Здание НАБУ в Киеве облили кровью и забросали яйцами (фото)

В Киеве активисты устроили провокационную акцию у стен Национального антикоррупционного бюро Украины по улице Василия Сурикова. Фасад облили символической «кровью». Прибывшая на место происшествия полиция задержала организатора акции и составила на него протокол об админнарушении по статье 185−1 («Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций») Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Акция была посвящена обнародованию 11 марта четвертой части расследования команды Bihus.Info, в которой украинских правоохранителей обвинили в «крышевании» коррупции в «Укроборонпроме».

Напомним, после обнародования журналистских материалов в Государственном бюро расследований (ГБР) завели уголовные производства на руководство Генпрокуратуры, НАБУ и СБУ.

Тем временем президент Украины Петр Порошенко назначил заместителем секретаря СНБО человека с «нулевой толерантностью к коррупции» — полковника Сергея Кривоноса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter