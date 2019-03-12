26.40 / 26.73 29.65 / 30.16
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Здание НАБУ в Киеве облили кровью и забросали яйцами (фото)

17:12 12 марта 2019   390
Здание НАБУ в Киеве облили кровью и забросали яйцами (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве активисты устроили провокационную акцию у стен Национального антикоррупционного бюро Украины по улице Василия Сурикова. Фасад облили символической «кровью». Прибывшая на место происшествия полиция задержала организатора акции и составила на него протокол об админнарушении по статье 185−1 («Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций») Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Акция была посвящена обнародованию 11 марта четвертой части расследования команды Bihus.Info, в которой украинских правоохранителей обвинили в «крышевании» коррупции в «Укроборонпроме».

Напомним, после обнародования журналистских материалов в Государственном бюро расследований (ГБР) завели уголовные производства на руководство Генпрокуратуры, НАБУ и СБУ.

Тем временем президент Украины Петр Порошенко назначил заместителем секретаря СНБО человека с «нулевой толерантностью к коррупции» — полковника Сергея Кривоноса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Киев
+2

Ветер: 3 м/с  С
Давление: 745 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины