Рухнет до открытия: сеть шокировало фото строительства детского театра в Крыму

Украина

В сети разгорелись бурные дискуссии после публикации фотографий с места строительства детского театра в оккупированном Крыму.

«Симферополь „А посмотрите как строят театр для детей. Бетонный мешок или одоробло Арины уже трещит по швам, которые задувают пеной. Будущий театр кукол“», — написал блогер RoksolanaToday&Крым‏ в Twitter, опубликовавший фото.

«Бетон навозом, глиной и соломой разбавляют. А разницу денег себе в карман кладут. ГОСТы и качество, не не слышали», — написал один из читателей поста в комментариях.

«Симферополь Эта одороблина,"театр», таки на пене держиться монтажной! Еще скочиком обматают… Хоть бы рухнула ДО открытия и Детей не поубивало! И что б было понятно,"мост"построен так же! Это просто ГОСТы они иначе не строят", — добавил блогер.

Как писали «ФАКТЫ», жители оккупированного Крыма оказались под угрозой новой химатаки. Так, на севере оккупированного Крыма — в Армянске и Красноперекопске — зафиксировали новые выбросы химических веществ в атмосферу.

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