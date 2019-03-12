Политика

Россия готовится к кибератакам на выборах в Украине: раскрыта стратегия агрессора

Российские спецслужбы готовятся к проведению серии кибератак, нацеленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Украине во время президентской кампании и в поствыборный период, при последующей подготовке к парламентским выборам. Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«В частности, по нашим данным, для реализации указанных планов под общим руководством Генерального штаба ВС РФ, департаментом киберзащиты ВС РФ (дислоцируется в Москве, Комсомольский проспект, дом 20), совместно с ведущими научными учреждениями России разработано специальное программное обеспечение (вирусы нейтрализации и проникновения, изменения формата и т. п. ), которое планируется использовать в киберпространстве Украины», — написал он в Facebook.

Согласно разработанной стратегии, на первом этапе, используя специальные «хакерские программы», российская сторона будет стремиться «корректировать» процесс подведения результатов президентской кампании в Украине, синхронизируя с массированной информационно-пропагандисткой кампанией по формированию общественного мнения как в Украине, так и на международной арене. Цель — заявить о «фальсификации результатов» и «нелегитимности» проведенных выборов.

«По мнению российской стороны, данные мероприятия вместе с другими элементами стратегии (информационными и силовыми) позволят обеспечить масштабную дестабилизацию внутриполитической обстановки в Украине на длительный период», — добавил Тымчук.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Тымчук заявил, что у России новый план на выборы в Украине — провозглашение результатов голосования «нелегитимными». Для этого в соцсетях идет активная подготовка: будут вбросы о низкой явке и о результатах, якобы не отражающих волю избирателей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter