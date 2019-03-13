Избиение мужчины из-за громкой музыки в Киеве: выяснились новые детали

Происшествия

В Киеве мужчина едва не до смерти избил соседа за громкую музыку и игнорирование его замечаний. После инцидента мнения киевлян разделились: одни поддерживают пострадавшего, другие — забияку.

Соседи подтверждают, что доносившуюся время от времени из квартиры громкую музыку слышали.

«Я слышала, да, музыку. Бывало. Начиная от Лепса, заканчивая какими-то вполне обычными развлекательными песнями. Но это не так, чтобы меня прямо раздражало или еще что-то, чтобы я ходила разборы делать», — говорит одна из соседей.

«Считаю, что это ненормально — так себя вести, каким бы образом не звучала бы, какая там музыка не играла, как бы не мешала. Есть какие-то более цивилизованные методы. Например, позвонить в полицию», — считает сосед Павел Чабан, сообщает ТСН.

«Морально, психологически — я на стороне людей, которые пошли бить лицо. Потому что много раз в своей жизни сталкивался с ситуациями, когда мне мешали спать, строят что-то, поют, кричат, пьют и все такое прочее», — говорит киевлянин Андрей Глиняный.

Юристы объясняют, что законно урегулировать ситуацию может только полиция — именно правоохранители должны зафиксировать нарушение и выписать протокол. Чтобы каждый раз не вызывать патрульных, специалисты советуют подружиться с участковым, который будет ежедневно составлять протокол на нарушителя.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве парня избили за громкую музыку, которую тот слушал днем в своей квартире.

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