- 10:25 Избиение мужчины из-за громкой музыки в Киеве: выяснились новые детали
- 10:20 Вера Брежнева не считает себя украинской певицей
- 10:16 Муж Поклонской насмешил сеть стихом о Навальном
- 10:12 Самый влиятельный в Ватикане кардинал сел в тюрьму за педофилию
- 10:08 «Бавария» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 9:52 Леди Гага: «Слухи, что я беременна? Да, я беременна...»
- 9:45 Под Запорожьем обнаружили десятки трупов птиц: названа причина
- 9:43 На экране в центре Хмельницкого включили порно вместо рекламы
- 9:41 После затяжного падения курс доллара резко пошел вверх: чего ждать дальше
- 9:36 «Динамо» — «Челси»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Избиение мужчины из-за громкой музыки в Киеве: выяснились новые детали
В Киеве мужчина едва не до смерти избил соседа за громкую музыку и игнорирование его замечаний. После инцидента мнения киевлян разделились: одни поддерживают пострадавшего, другие — забияку.
Соседи подтверждают, что доносившуюся время от времени из квартиры громкую музыку слышали.
«Я слышала, да, музыку. Бывало. Начиная от Лепса, заканчивая какими-то вполне обычными развлекательными песнями. Но это не так, чтобы меня прямо раздражало или еще что-то, чтобы я ходила разборы делать», — говорит одна из соседей.
«Считаю, что это ненормально — так себя вести, каким бы образом не звучала бы, какая там музыка не играла, как бы не мешала. Есть какие-то более цивилизованные методы. Например, позвонить в полицию», — считает сосед Павел Чабан, сообщает ТСН.
«Морально, психологически — я на стороне людей, которые пошли бить лицо. Потому что много раз в своей жизни сталкивался с ситуациями, когда мне мешали спать, строят что-то, поют, кричат, пьют и все такое прочее», — говорит киевлянин Андрей Глиняный.
Юристы объясняют, что законно урегулировать ситуацию может только полиция — именно правоохранители должны зафиксировать нарушение и выписать протокол. Чтобы каждый раз не вызывать патрульных, специалисты советуют подружиться с участковым, который будет ежедневно составлять протокол на нарушителя.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве парня избили за громкую музыку, которую тот слушал днем в своей квартире.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..