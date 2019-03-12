Происшествия

В Киеве сосед избил мужчину за то, что тот днем слушал музыку: появилось видео

В Киеве парня избили за громкую музыку, которую тот слушал днем в своей квартире. Об этом в Facebook написала Елена Лизина и опубликовала видео.

Нападающим оказался сосед по подъезду. По ее словам, пострадавший решил не разглашать свое имя из опасений за своих близких.

«Я не знаю, доведет ли он дело до конца, но, я думаю, что если мы опознаем виновных, их все же накажут! Слабонервным не смотреть! Это видео сегодняшнего инцидента с избиением парня в его квартире на Калнышевского 14, Киев. Соседями. За громкую музыку днем. В моем подъезде. Возможно, я с ними езжу в лифте, здороваюсь… Горю надеждой что их обоих посадят!», — написала девушка.

На ролике видно, как девушка позвонила к соседу. Когда он открыл дверь, ворвался в квартиру ее приятель, который прятался за дверью. По следам крови на полу становится ясно, что парня начали избивать еще в его квартире, потом избиение переместилось в коридор. Потерпевший громко кричал. Коридор был в крови.

Под постом оставили возмущенные комментарии. Кто-то из соседей узнал в нападавшем молодого отца и соседа по имени Эдик, который изводит жильцов громкой музыкой и днем и ночью.

«Отец маленькой девочки немного перестарался… Нет, это не гоп-стоп и не квартирный разбой, как может показаться на первый взгляд. И не пьяные разборки. Это Эдик. Эдик несколько лет живет в одном из домов на Минском массиве, любит громко днем и ночью слушать музыку и ложить @уй на неоднократные просьбы соседей. Эдик — среднестатистическое фуфло и поц. Оно посылает всех на@уй через закрытую дверь, а когда его ловят — оно очень сильно расстраивается и начинает визжать как баба».

«Я бы все равно посадил этого козла и его подругу или любовницу. Ребята делаем репосты. И давайте накажем эту пару. Пусть свои кулаки на зоне показывают».

Ранее «ФАКТЫ» писали о жестоком избиении маленького мальчика в Кривом Роге, а также об избиении девочки-подростка в Житомире.

А в Санкт-Петербурге (Россия) ученики старших классов одной из школ после занятий избивали бездомных, снимая это на видео. Делали они это не только ради развлечения — у жертв требовали деньги.

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