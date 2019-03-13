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Украину накроют циклон и антициклон: синоптик рассказала о погоде 14 марта
После ураганного ветра, бушевавшего почти по всей стране несколько дней подряд, в четверг, 14 марта, Украину накроет атмосферный фронт из Польши, связанный с северным циклоном Franz. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, в западных и северных областях Украины, а также в Винницкой области снова будет облачно и с осадками.
При этом в большинстве центральных областей и на юге Украины удержится сухая погода, которую обеспечит антициклон Gabi.
Ветер будет южного направления, 5−10 м/с, на западе возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем ожидается + 4 + 8 градусов. В Одесской, Черновицкой области и в Закарпатье до + 9 + 11 градусов.
В Киеве в четверг солнце скроется за фронтальными облаками, возможны небольшие осадки. Ближайшей ночью 0−2 градуса мороза, завтра днем + 6 + 8 градусов.
По прогнозу Диденко, «роскошными» синоптическими днями будут воскресенье и понедельник.
«В воскресенье и не думайте сидеть дома, обязательно на улицу — будут бесплатно раздавать в неограниченных количествах витамин D», — советует синоптик.
Напомним, народные синоптики не обещают устойчивой весенней погоды в марте. По всем приметам, метеорологическая весна должна начаться лишь в первой декаде апреля.
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