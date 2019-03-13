Донбасс был обречен. Для вторжения России требовалась лишь «показательная» кровь (фото, видео)

Украина

Многие участники патриотических акций сопротивления российской оккупации cчитают, что Донбасс был обречен, так как военное вторжение в Украину Россия готовила годами. Своими наблюдениями с «ФАКТАМИ» поделились участники разных событий «русской весны» на Донбассе. Они сошлись во мнении, что каждая пророссийская акция проходила по заранее написанному сценарию агитпропа РФ, развернувшего серьезную подготовительную кампанию перед военным вторжением в Украину. В среду, 13 марта, в Киеве на Майдане Независимости в 18:30 состоится традиционная акция памяти погибших на Донбассе участников сопротивления оккупантам. Мероприятие пройдет на ступенях Монумента Независимости, где ежегодно украинцы с луганскими и донецкими корнями собираются 13 марта. В этот день пять лет назад, в 2014 году, на центральной площади Донецка после митинга за единство Украины пособники оккупантов убили его участника, 22-летнего активиста Дмитрия Чернявского. Дончане, которым пришлось бежать из оккупации, считают этот день началом российской агрессии на Донбассе.

— За неделю до захвата здания Донецкой облгосадминистрации (впервые пособники оккупантов штурмовали его 1 марта 2014 года, а захватили 3 марта. — Авт.) из него стали выносить компьютеры, — вспоминает вынужденный переселенец из Донецка Олекса Золотаренко, активный участник киевского и донецкого Евромайдана. — 22 февраля я был возле облгосадминистрации, раздавал милиционерам распечатанное постановление Верховной Рады Украины об отстранении президента Януковича от управления страной и назначении досрочных выборов. На моих глазах из здания милиция выводила украинский спецназ, а рабочие заваривали боковые входы.

На следующий день у памятника Шевченко около 300 активистов провели мирный митинг памяти героев Небесной сотни. Людей окружил «Беркут» с противогазами и щитами. Кордон отделял патриотов от массовки с георгиевскими ленточками, которая по команде невидимого режиссера скандировала: «Смерть бандерам!», «Слава!», «Донбасс!» и «Беркут!» Эта толпа состояла в основном из тех, кто, похоже, недавно условно-досрочно освободился из «мест не столь отдаленных» и каких-то беззубых мужиков, которые откровенно рассматривали явно незнакомый им город. Они были очень тепло одеты. Вот когда на улицах Донецка стало много этих чужаков в куртках и шубах не по сезону, из облгосадминистрации стали вывозить оргтехнику. Получается, знали, что здание будет захвачено?



* Митинг памяти героев Небесной сотни в Донецке

— Начальник областного управления милиции Роман Романов ходил вокруг собравшихся на митинг-реквием и поторапливал: «Не провоцируйте», — вспоминает 50-летний Сергей Чирин, депутат Ясиноватского райсовета Донетчины, один из инициаторов донецкого Евромайдана и постоянный участник Майдана в Киеве. — Но как только участники митинга разошлись, толпа, выстроившаяся в шеренги, стала скандировать «Рос-си-я!» Отряды ряженых — маргиналов, завезенных из России казаков, а также вчерашних зэков и людей с шахтерскими касками на головах, — по моим сведениям, сформировал, скоординировал и вывел на улицы экс-секретарь Донецкого горсовета Сергей Богачев. Он же вместе с начальником областной милиции Романовым озвучил на камеру миф о «700 бандеровцах», которые якобы двигались на Донецк истреблять русскоязычных граждан, но были остановлены доблестными сотрудниками ГАИ.

Так развивался сценарий военного вторжения России в Украину. Донбасс ведь «с краю», поэтому, думаю, был обречен принять на себя первый удар. Для вторжения стране-агрессору нужна была лишь «показательная» кровь. И вскоре она пролилась.



* На пророссийских митингах заправляли местные маргиналы и приехавшие из России крепкие молодчики

По словам участника сопротивления оккупантам жителя Дружковки Евгения Шаповалова, 23 февраля 2014 года на улицы других городов Донецкой области — Горловки, Макеевки, Дружковки — также вывели контролируемую толпу, которая именовала себя «народным ополчением» якобы по противодействию массовым беспорядкам.

— Но никаких беспорядков в тот момент в Донецке еще не было. До 1 марта, когда участники пророссийских акций предприняли первую попытку захвата облгосадминистрации и водрузили над ее зданием российский триколор. В тот же день на центральной площади города в ходе пророссийского митинга никому неизвестного владельца рекламного агентства Павла Губарева назвали «народным губернатором». После этого в Донецке внезапно стало много российских флагов, — вспоминает журналист Юлия Божко, работавшая в то время собкором «5-го канала» в Донецкой области. — А 3 марта Донецкую облгосадминистрацию захватили пророссийские силы во главе с Губаревым. В сессионный зал через закрытые двери их провел начальник милиции Донецкой области Роман Романов. Улицы Донецка наводнили иногородние. Но вели они себя по-хозяйски. Едва завидев представителей СМИ, требовали показать удостоверение. Доходило до смешного: англоязычному корреспонденту прокремлевского Russia Today приказали говорить по-русски. А представителям украинских СМИ кричали: «Продажная пресса!»



* Донецк наводнили флаги России и «ДНР»

— Дончане отреагировали на попытку повторения крымского сценария на Донбассе 4 и 5 марта. В эти дни в городе прошли проукраинские митинги на центральной площади, — вспоминает вынужденный переселенец, политический эксперт Олег Саакян, который был ведущим на многих митингах за единство Украины в Донецке. — Россия ответила террором: на митинге 13 марта был убит активист-патриот Дмитрий Чернявский. После этого проукраинские активисты поняли, что их могут убивать. Что носить патриотическую символику, флаги Украины, говорить на украинском языке на улицах своего родного города теперь опасно. И многие участники сопротивления ушли в подполье.

— Миф о том, что весь Донбасс считал себя частью России и призывал: «Путин, введи войска», на начальном этапе войны сработал и затмил реальность, — говорит Олег Саакян. — Этот миф создавал фон для масштабной российской военной агрессии. 5 и 13 марта к российским телекамерам, находившимся на площади Ленина в Донецке, подходили специально подготовленные люди, которые озвучивали заготовленные легенды о том, что на Донецк движется «Правый сектор», а также «бандеровцы» для истребления русскоязычных.

Несмотря на это, гражданское сопротивление на Донбассе существовало и сыграло роль фронтира, который сломал Путину план блицкрига по захвату Украины.



* Олег Саакян ведет митинг в Донецке

В Луганске первый проукраинский митинг прошел 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко. Вспоминает участник луганского сопротивления Александр Ретивов, прошедший застенки оккупантов: «Толпа ряженых (в первых рядах были казаки) с криками «Россия!» и с битами набросилась на нас, будто по команде. России нужна была кровь, чтобы начать войну и объявить всему миру о том, что это якобы гражданская война, а Путин на Донбассе русскоязычных защищает. Затем эта толпа стала захватывать здания. И сразу же стало очевидно, что «луганская гвардия», захватывающая здания, управляема — ею руководят люди, не ориентирующиеся в городе, но прекрасно знающие, где располагаются воинская часть и погранзастава…

В мае в общежитие Восточного университета Луганска заселили выходцев из Чечни. Эти граждане России стояли на блокпостах и проверяли паспорта местных жителей, заходя в маршрутки. Мы сообщали о происходящем на горячую линию Кабмина, СБУ… 11 мая я лично убеждал пришедших на «референдум» не голосовать. Действовал открыто и закончил «на подвале»…

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Как сообщали ранее «ФАКТЫ», российский наемник террористической «ДНР» Александр Жучковский издал книгу воспоминаний о своем участии в войне на Донбассе. Книга получилась откровенной и содержит много доказательств причастности РФ к военным действиям.

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