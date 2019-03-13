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Порошенко уволил главу СБУ в Сумской области
В среду, 13 марта, президент Петр Порошенко освободил от занимаемой должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Владислава Косинского. Указ опубликован на сайте главы государства.
«Уволить Косинского Владислава Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области», — говорится в указе.
Напомним, Косинский был назначен на должность руководителя ГУ СБУ в Сумской области в феврале 2017 года.
Как сообщал в Facebook народный депутат Виталий Куприй, Косинский использовал вертолет для служебных целей, принадлежащий совладельцу сети супермаркетов «АТБ» Геннадию Буткевичу.
Детективы НАБУ якобы зарегистрировали дело в отношении возможного взяточничества Косинского.
По данным СМИ, Косинского также обвиняли в незаконному сборе информации о депутатах местных советов Сумской области и фабрикации уголовных дел.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 12 марта президент Украины Петр Порошенко назначил заместителя ССО Сергея Кривоноса на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Назначенный заместитель в СНБО будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству.
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