Происшествия

От гриппа в Украине умер еще один человек

В Кировоградской области был подтвержден еще один летальный случай гриппа. Об этом сообщили в областном лабораторном центре.

Так, от осложнений гриппа умер житель Маловысковского района. Мужчина поздно обратился за медицинской помощью, не был привит против гриппа, передает УНН.

Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1). Это уже 5-й летальный случай от гриппа в Кировоградской области в этом эпидсезоне.

Как писали «ФАКТЫ», за неделю с 25 февраля по 3 марта 2019 года в Украине от гриппа умерли четыре человека, включая ребенка в возрасте до 2 лет. С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Черновицкой и Хмельницкой областях.

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