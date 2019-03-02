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Грипп в Украине: от осложнений после болезни умер боец АТО
Вспышка гриппа, охватившая Украину, не идет на спад. Более того, 1 марта еще один заболевший скончался от осложнений опасной инфекции. В госпитале Харькова умер военнослужащий 24-й бригады ВСУ, участник АТО Николай Харкевич.
Похоронят бойца в его родном поселке Ратно Волынской области. Об этом сообщил Союз воинов АТО Волыни.
Военный был участником антитеррористической операции, потом продолжил службу по контракту в Вооруженных Силах Украины. В феврале бойца госпитализировали с осложнениями гриппа.
Напомним, врачи отмечают, что циркулирующий в нынешнем сезоне штамм вируса гриппа чреват осложнениями для органов дыхания: легкие как будто затвердевают, развивается дыхательная недостаточность. В Харьковской области уже зафиксированы смерти от гриппа, когда пациенты слишком поздно обратились к врачам.
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