26.72 / 26.95 30.35 / 30.72
Киев: -1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье

Грипп в Украине: от осложнений после болезни умер боец АТО

11:05 2 марта 2019   368
грипп
Инф. «ФАКТОВ»

Вспышка гриппа, охватившая Украину, не идет на спад. Более того, 1 марта еще один заболевший скончался от осложнений опасной инфекции. В госпитале Харькова умер военнослужащий 24-й бригады ВСУ, участник АТО Николай Харкевич.

Похоронят бойца в его родном поселке Ратно Волынской области. Об этом сообщил Союз воинов АТО Волыни.

Военный был участником антитеррористической операции, потом продолжил службу по контракту в Вооруженных Силах Украины. В феврале бойца госпитализировали с осложнениями гриппа.

Напомним, врачи отмечают, что циркулирующий в нынешнем сезоне штамм вируса гриппа чреват осложнениями для органов дыхания: легкие как будто затвердевают, развивается дыхательная недостаточность. В Харьковской области уже зафиксированы смерти от гриппа, когда пациенты слишком поздно обратились к врачам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!

Киев
0

Ветер: 3 м/с  С
Давление: 744 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины