Происшествия

В Ровно трижды за вечер ловили пьяного таксиста: количество алкоголя в крови только росло (видео)

Полиция Ровенской области в течение суток составила три протокола за управление машиной в нетрезвом состоянии на водителя, который занимался частным извозом. Об этом сообщается на странице патрульной полиции в Facebook.

Сообщается, что 12 марта, около 20 часов, на линию «102» поступил вызов, что возле железнодорожного вокзала находится автомобиль ВМW, водитель которого находится с признаками алкогольного опьянения и намерен продолжить движение.

Выяснилось, что 40-летнего мужчину уже четыре раза патрульные полицейские ловили за рулем в состоянии алкогольного опьянения, из них три — в течение последних суток.

«В первый раз результат прохождения теста на месте остановки на улице Небесной сотни показал 3,06 промилле. Через два часа, во время очередного задержания, драгер показал 5.00 промилле алкоголя в крови. Еще через три часа от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался и получил три протокола», — сообщают патрульные.

К тому же, решением суда, в прошлом году его лишили права управлять транспортным средством сроком на один год.

Как сообщали «ФАКТЫ», на Киевщине задержали пьяного водителя, который 10 марта грубо нарушал правила движения, чем спровоцировал сразу два ДТП на Одесской трассе. В Каневе Черкасской области полиции пришлось стрелять, чтобы остановить водителя-лихача. Мужчина, гонявший по городу, оказался пьяным, ранее судимым и фигурантом дела об угоне автомобиля.

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