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После эфиопской катастрофы в Украине запретили полеты Boeing 737 Max
Украина присоединилась к странам, временно запретившим эксплуатацию самолетов Boeing 737−8 MAX и 737−9 MAX. Такое решение принято Государственной авиационной службой. Причиной стала авиакатастрофа 11 марта в Эфиопии, когда новый Boeing 737−8 MAX упал и разбился практически сразу же после взлета.
Причины катастрофы пока что не выяснены до конца. На период расследования Европейское агентство по безопасности полетов решило выдать аварийную директиву и приостановить использование двух указанных моделей «Боинга» в коммерческих перевозках.
Кроме европейских стран, перевозки на «Боингах» новой модели приостановили в Китае, Турции, Польше, Австралии, Индии. Что касается США, то там решили не приостанавливать эксплуатацию лайнера.
Напомним, проблемы в двух последних моделях «Боинга» могут быть связаны с особенностями новой автоматической системы. Стабилизирующая система предназначена для поддержания правильного положения авиасудна во время полета, но пилоты жаловались, что в некоторых случаях система мешает выровнять Boeing.
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