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Украинцам будет труднее попасть в Польшу: Дуда подписал закон об иностранцах
Польша начинает борьбу с наплывом псевдостудентов. В государстве признали, что в страну приезжает много иностранцев под предлогом получения образования, но порой единственная цель таких «студентов» — легализоваться в Евросоюзе. Коснется новый закон и активно мигрирующей в Польшу молодежи из Украины.
Как сообщает «Радио Польша», польский президент Анджей Дуда подписал поправки к закону об иностранцах. Вводятся ограничения на въезд для иностранцев, прибывающих под предлогом получения образования. Также новый закон призван адаптировать польское законодательство к директивам Европейского парламента и Совета ЕС.
По состоянию на 2018 год в Польше получали образование 72 тысячи иностранных граждан. Почти половина студентов (35 тысяч) приехали из Украины. Популярностью пользуются вузы в польской столице, в том числе Варшавская торговая школа, университет в Кракове.
По оценкам правительства Польши, в настоящее время в стране находится более двух миллионов украинцев.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!