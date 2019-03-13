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Аферисты под видом российских экстрасенсов "лечили" украинцев по телефону
В Киеве задержали группу мошенников, выдававших себя за экстрасенсов-целителей. Аферисты умудрялись по телефону диагностировать заболевания и точно в таком же телефонном режиме провести ритуал исцеления от недугов и избавления от проблем.
Рабочее место «экстрасенсов» оказалось обычным колл-центром. Поступающие звонки распределялись между операторами, а те уже выдавали себя либо за экстрасенсов, либо за их помощников. Деньги за услуги нужно было перечислять на виртуальные кошельки или банковские счета. Чтобы поток клиентов не иссякал, аферисты создали свои сайты и там рекламировали специалистов с паранормальными способностями. Для большего эффекта имена экстрасенсов брались из соответствующей телепрограммы, популярной в соседнем государстве.
В ходе обысков в двух колл-центрах были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, серверы и документация. Ведется расследование о мошенничестве в особо крупных размерах (ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса). Липовым «экстрасенсам» грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Тернополе мошенница, представлявшаяся финалисткой «Битвы экстрасенсов», обещала доверчивым гражданам помочь в решении семейных проблем, снять порчу, родовое проклятие с помощью древних молитв. За свои обряды «целительница» получила более 700 тысяч гривен. Также в Тернополе ведется розыск «ясновидящей крестницы легендарной Ванги», собравшей со своих клиентов около миллиона гривен.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.