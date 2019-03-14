Не последнее повышение: Розенко рассказал об изменениях в пенсионной системе

Украина

Правительство продолжает работать над совершенствованием пенсионной системы и совсем скоро можно ожидать новой программы повышения пенсий в Украине. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, пишет АиФ.

«Мы работаем над дальнейшим совершенствованием пенсионной системы. В частности, мы планируем внести определенные коррективы в формулу расчета пенсий, где можно увеличить „стоимость“ именно трудовой стаж для людей, которые вышли на пенсию до 2010 года. Мы понимаем, что это несправедливо, когда человек „пропахал“ всю жизнь и получает мизерную пенсию. Сейчас мы делаем только первые шаги. А уже в ближайшее время планируем презентовать новые программы по пенсионному обеспечению тех людей, которые имеют большой стаж работы»— сообщил он.

Также Розенко отметил, что в правительстве никто не собирается останавливаться на достигнутом, поэтому новые проекты по повышению пенсий разрабатываются каждый день. Некоторые из них уже готовятся к рассмотрению на заседании Кабинета министров.

«Я категорический противник идей тех политиков, которые говорят, что, мол, не надо сейчас повышать пенсии, а надо ждать два месяца пока завершатся выборы. Идеология действующей власти заключается в том, что как только в Пенсионном фонде появляется дополнительный ресурс, мы его сразу направляем на повышение уровня жизни наших граждан. Мы это делали на протяжении последних лет и точно так же сделали и сейчас»— заявил вице-премьер.

Розенко, кроме того, напомнил, что именно Верховная Рада Украины приняла законопроект, предложенный президентом Украины Петром Порошенко, согласно которому средства, поступающие в бюджет Пенсионного фонда от льготной растаможки автомобилей на еврономерах, должны быть направлены на повышение пенсий.

Розенко также отметил, что сумма дополнительных выплат составит 2400 гривен, которые будут выплачены двумя траншами — с 1 марта по 1 апреля 2019 года. И кроме того, подобное повышение — далеко не последнее, как прогнозирует вице-премьер-министр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Пенсионном фонде рассказали, кто из украинцев останется без пенсии.

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