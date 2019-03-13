Украина

Четыре вида стажа: в Пенсионном фонде рассказали, кто из украинцев останется без пенсии

В Украине законом предусмотрены четыре способа набрать необходимый размер трудового стажа для выхода на пенсию. Об этом информировали в одном из региональных управлений Пенсионного фонда, пишут АиФ.

Согласно сообщению, законодательством обеспечены следующие типы обеспечения пенсионного стажа:

— Льготный. Этот тип стажа засчитывается тем гражданам, которые работали на отдельных видах производства, сталкиваясь с опасными условиями работы в течение полного рабочего дня. Подсчет пенсионного стажа здесь производится по формуле, предусматривающей сокращенные сроки его набора.

— Страховой. Обеспечивается законом об общеобязательном пенсионном страховании и подразумевает набор стажа в ходе выплат Единого социального взноса в Пенсионный фонд.

— Специальный. Стаж подсчитывается как суммарная продолжительность трудовой деятельности на разных видах работ. Дает право выхода на пенсию лишь после накопления необходимого размера стажа в сумме.

— Общий. Подсчитывается с учетом записей в трудовой книжке и может включать в себя все три вышеуказанных типа стажа. Действует для украинских граждан в 90% случаев.

При этом в ПФУ отметили, что заработанный до 1 января 2004 года трудовой стаж законодательно должен приравниваться к страховому.

С 1 января 2019 года, согласно официальной статистике, украинские граждане могут выходить на пенсию с 60 до 65 лет, в зависимости от количества накопленных лет страхового стажа во время трудовой деятельности.

Также в Пенсионном фонде уточнили, что с 1 января 2019 года в Украине был увеличен минимальный стаж работы для получения права выхода на пенсию. Теперь для лиц, желающих выйти на пенсию в 63 года, необходимый стаж составляет от 16 до 26 лет, а те, кто 15 лет платил ЕСВ, могут рассчитывать на выход на пенсию в 65 лет. Представители ПФУ отметили, что если 15 лет страхового стажа у украинца нет, то он не сможет рассчитывать на получение пенсии. В таком случае, он будет получать социальную помощь от правительства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине в результате проведения перерасчета пенсий выплаты повышены для 8,9 миллиона пенсионеров из 10,2 миллиона.

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