В Украине запретили отечественные зеленку, валерьянку и настойку боярышника

Здоровье

В Украине будут изъяты из оборота популярные медпрепараты, произведенные в Киеве на экспериментальном заводе Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины. Под запрет попали зеленка (раствор бриллиантовый зеленый), пероксид водорода, йод, настойка валерианы, раствор люголя, настояка боярышника, паста Теймурова, ротокан, пертусин, фукорцин и другие. Полный список состоит из 18 наименований.

Такое решение приняла Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками 12 марта. Запрет распространяется на все серии медпрепаратов, выпущенные заводом до 25 февраля 2019 года. Продукция должна быть изъята из аптек и возвращена производителю.

Причиной для изъятия из оборота медпрепаратов стало нарушение лицензионных условий.

Напомним, ранее в Украине запретили некоторые медицинские препараты из Индии. До этого под запрет попал ряд лекарств из России.

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