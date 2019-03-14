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В сети заговорили о бегстве главаря "ЛНР" из Луганска
После того, как главарь «ЛНР» Леонид Пасечник давно не появлялся на публике, на оккупированных территориях ширятся слухи как о болезни террориста, так и его бегстве.
«Леня опять в „ЛНР“ на неделю выпал из медийного пространства, опять поползли слухи о его болезни и желании свалить с должности до конца марта, тихо в отставку во время украинских выборов», — пишет в Twitter блогер с ником «ЛНР (Колывано-Бджолария)».
По слухам, 14 марта будет объявлено о замене Пасечника.
На оккупированных территориях давно ходят слухи о том, что Пасечник пытается покинуть ряды террористов. Впрочем, бежать коллаборанту особо некуда.
«Ведет переговоры, но спрыгнуть не удается», — предполагают пользователи соцсетей.
Напомним, ранее появились сведения, что Пасечник мог выехать в Россию для хирургической операции.
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