Украина

В сети заговорили о бегстве главаря "ЛНР" из Луганска

После того, как главарь «ЛНР» Леонид Пасечник давно не появлялся на публике, на оккупированных территориях ширятся слухи как о болезни террориста, так и его бегстве.

«Леня опять в „ЛНР“ на неделю выпал из медийного пространства, опять поползли слухи о его болезни и желании свалить с должности до конца марта, тихо в отставку во время украинских выборов», — пишет в Twitter блогер с ником «ЛНР (Колывано-Бджолария)».

По слухам, 14 марта будет объявлено о замене Пасечника.

На оккупированных территориях давно ходят слухи о том, что Пасечник пытается покинуть ряды террористов. Впрочем, бежать коллаборанту особо некуда.

«Ведет переговоры, но спрыгнуть не удается», — предполагают пользователи соцсетей.

Напомним, ранее появились сведения, что Пасечник мог выехать в Россию для хирургической операции.

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