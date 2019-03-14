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Украина

Эйфория "Крымнаш" прошла: в России отказались отмечать годовщину оккупации полуострова

9:09 14 марта 2019   484
крым
Инф. «ФАКТОВ»

В России в этом году резко поменяли формат отмечания аннексии Крыма. Если в прошлые годы на площадях собирали толпу и заставляли танцевать и выстраиваться в слово «Крым», то в нынешнем сезоне празднования сведутся к ярмаркам и фестивалям уличной еды.

В Москве открыто признали, что «Крым перестал быть большой политикой», потому и «фестивалить» в российской столице будут без политики. «Будет много еды — барабулька, ставрида, мед, плов, шурпа, лагман… Пройдет выставка картин, будет симфонический оркестр… мастер-классы по флористике… большая выставка фотографий», — коротко описал московский сценарий секретарь общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

В остальных российских регионах четко поняли намек на нежелательность митингов по крымскому вопросу. По информации российских СМИ, в Челябинске традиционный митинг заменили концертом и выставкой. В Кургане все мероприятия свели к концертам и ярмарке ремесел. В Тюмени обещают обойтись исключительно фестивалем еды и соревнованиями.

Напомним, в Севастополе к годовщине аннексии Крыма пообещали концерт пожилых «звезд» и уличный марш. Насколько популярным будет шествие, пока непонятно. В демонстрации 23 февраля приняли участие лишь несколько десятков человек.

Российские социологи выяснили, что менее половины населения РФ гордятся аннексией Крыма.

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