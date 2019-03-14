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Ходили по подъезду: в сети показали, как воры угоняют машины прямо возле вашего дома (видео)
В Харькове автомобильные воры научились угонять автомобили с помощью новейших технологий. Преступники решили использовать тот факт, что часто автовладельцы оставляют ключи от машины в прихожей, недалеко от входных дверей. То есть ворам остается проникнуть в подъезд, подойти к дверям квартиры и с помощью специальной аппаратуры считать код разблокировки замка в машине.
Камеры наблюдения засекли воров, проникших в подъезд многоэтажки по улице Героев Труда 32А. Видео опубликовано в паблике «Харьков 1654» в Facebook.
«Взломали ломом домофонную дверь. Сначала ходили по подъеду с аппаратурой, считывающей коды ключей от машин (если лежат близко от двери). А потом угнали машину, припаркованную у подъезда», — говорится в сообщении.
Обсуждая способы защиты от автоворов, харьковчане сходятся на том, что машину нужно ставить в гараже, а ключи хранить в коробочке из фольги, отражающей сигнал. Впрочем, не помешает и более строгое наказание для угонщиков.
«К примеру, надо принять срочно закон: за угон автомобиля 25 лет тюрьмы, — предлагают автовладельцы. — Имея такой прибор, я бы подумал, а стоит вообще этим заниматься».
Напомним, ранее в Киеве мужчина угнал фуру с СТО, а потом устроил автогонки с полицией. А в Киевской области обезвредили банду, занимавшуюся угонами автотранспорта по всей Украине.
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