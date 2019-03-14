Украина

С 16 марта в Киеве перекроют Шулявский мост: как будет ездить общественный транспорт

В связи с началом реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Гетьмана, Довженко и проспекта Победы уже в ночь на 16 марта закрывают Шулявский мост. Транспорт направят по разработанным маршрутам — через прилегающие улицы.

Из-за демонтажа путепровода закрывается движение троллейбусов №№ 22, 27, 42 и вносятся изменения в маршруты другого наземного транспорта, сообщили в «Киевпасстрансе». Организовано движение троллейбусов №№ 21К, 22К и 27К и автобуса № 27Тр, которые будут курсировать до остановки «Индустриальный путепровод»:

- троллейбус № 21К — от улицы Кадетский Гай;

- троллейбус № 22К — от Международного аэропорта «Киев» («Жуляны»);

- троллейбус № 27К — от ж/д станции Киев-Волынский.

Созданы маршруты № 27А, 30К, которые проследуют до улицы Дегтяревской:

- троллейбус № 27А — от станции метро «Почайна»;

- троллейбус № 30К — от улицы Милославской;

- автобус № 27ТР — от улицы Дегтяревской.

Вводятся такие временные маршруты:

- троллейбусы № 42Д поедут между остановками «Станция метро «Лыбедская» и «Ж/д станция Киев-Волынский»;

- троллейбусы маршрута № 30 будут следовать от улицы Милославской до улицы Дорогожицкой по своей схеме, далее по улицам Дорогожицкой, Рижской (в обратном направлении без заезда на эту улицу), Дорогожицкой, Ильенко (Мельникова), мимо станции метро «Лукьяновская», по улице Черновола, проспекту Воздухофлотскому и до Севастопольской площади, далее — до Кадетского Гая по своей трассе;

- автобусы № 2 освоят маршрут от улицы Булгакова до улицы Шолуденко: в направлении улицы Шолуденко по трассе — от улицы Булгакова до бульвара Вацлава Гавела — по своему маршруту, далее по улице Василенко, проспекту Победы до улицы Гарматной и снова по привычной схеме.

Пассажиры автобусов № 27ТР могут пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в троллейбусе и наоборот — пассажирам, купившим билеты для проезда в троллейбусах №№ 21К, 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д, разрешается ездить с проездными на автобус.

Напомним, что в столичной администрации несколько раз в течение прошлого года анонсировали старт ремонтных работ на аварийном путепроводе. Начало реконструкции неоднократно переносили. Но сейчас, видимо, за мост возьмутся всерьез.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали также о плачевном состоянии моста Метро в Киеве. По словам знаменитого мостостроителя Георгия Росновского, построенный в 1965 году мост без надлежащего ремонта может рухнуть.

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