Спорт

На волоске от смерти: в США во время футбольного матча на поле рухнул столб с прожекторами (видео)

Футбольный матч в Арканзасе (США) с участием школьных команд «Мена» и «Дарденелл» едва не закончился трагедией.

Как сообщает Goal.com, во время игры, когда один из футболистов собирался ввести мяч из аута, на поле рухнул 25-метровый столб с прожекторами. Осветительная конструкция задела ассистента арбитра и одного из учеников. В результате инцидента судья получил перелом голени и малоберцовой кости и был доставлен в больницу. Игрок команды «Мена», к счастью, сумел избежать тяжелых травм и отделался порезами на ногах и голове.

Scary. A light pole barely missed crushing a high school soccer referee in Arkansas on Saturday. pic.twitter.com/KzQQC6InSD — Gordon Keith (@gordonkeith) 12 марта 2019 г.

По информации издания, причиной падения столба стали сильные порывы ветра. Руководство школы, где проходил матч, выступило с заявлением о закрытии находящихся на ее территории спортивных объектов на время расследования инцидента.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женщину убило бейсбольным мячом во время матча в США.

Фото Twitter



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