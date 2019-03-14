- 16:53 В США ветром сдуло товарный поезд с моста
- 16:39 Не выстоял в бою с болезнью: стало известно о смерти ветерана АТО
- 16:34 В НАТО сделали оптимистичное заявление о вступлении Украины в Альянс
- 16:26 «Динамо» — «Челси»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 16:24 Россия готовит подлую провокацию против Украины: что об этом известно
- 16:11 Бойцы ВСУ добыли новый трофей на Донбассе
- 16:07 Пеппи Длинныйчулок: певица Слава Каминская удивила сеть детским фото
- 16:03 Названа предварительная причина смерти сотрудника Администрации президента в Киеве
- 15:50 ЧП в Днепре: полтысячи школьников не пришли на занятия из-за болезни
- 15:46 В Харькове нашли подростков, избивших мужчину на улице
Участники донецкого сопротивления посетили могилу Героя Украины на оккупированной территории (фото)
В среду, 13 марта, в пятую годовщину гибели Героя Украины Дмитрия Чернявского, которого посмертно зачислили в Небесную сотню, его могилу на оккупированной территории посетили участники донецкого сопротивления.
«Передайте привет всем-всем нашим там — на мирной территории Украины. И скажите, что мы ждем их домой. Ждем с победой», — попросили люди, которые продолжают ухаживать за могилой Дмитрия Чернявского и каждый год приносят к ней цветы. По словам участников донецкого сопротивления, проживающих на оккупированной территории, больше ухаживать за могилой некому.
*Дмитрий Чернявский
Мало кто из оставшихся в оккупации знает, где могила Чернявского, потому что похоронен Дмитрий под чужой фамилией. Хоронили его с пониманием того, что на Донбасс надвигается война, а наша армия в тот момент не могла противостоять мощной армии страны-агрессора.
«Родителям Дмитрия, которых тогда вывезли из региона (они и поныне проживают во Львове), мы традиционно выслали фотоотчет. Торжественных речей не произносили, стихов не читали, чтобы не привлекать внимания. Такая могила здесь не одна. На разных кладбищах есть и могилы добровольцев, погибших в 2014—2015 годах. Большинство из них предусмотрительно хоронили не под их настоящими фамилиями, если они были известны врагам, чтобы могилы не подверглись поруганию. У некоторых погибших героев родственники проживают на мирных территориях, поэтому за их могилами ухаживают такие же, как мы. Те, кто в силу разных причин остался здесь. Хотя зачем объяснять причины? Наш дом здесь. А эта земля — Украина. И мы живем надеждой на то, что эти территории освободят», — рассказали собеседники, поделившись фотографией и с «ФАКТАМИ».
Напомним, участник мирного митинга за единство Украины Дмитрий Чернявский был убит в центре Донецка. Тогда в кровавой бойне пострадали десятки людей. Некоторые участники событий утверждают, что были и другие погибшие.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..