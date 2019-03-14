Участники донецкого сопротивления посетили могилу Героя Украины на оккупированной территории (фото)

Украина

В среду, 13 марта, в пятую годовщину гибели Героя Украины Дмитрия Чернявского, которого посмертно зачислили в Небесную сотню, его могилу на оккупированной территории посетили участники донецкого сопротивления.

«Передайте привет всем-всем нашим там — на мирной территории Украины. И скажите, что мы ждем их домой. Ждем с победой», — попросили люди, которые продолжают ухаживать за могилой Дмитрия Чернявского и каждый год приносят к ней цветы. По словам участников донецкого сопротивления, проживающих на оккупированной территории, больше ухаживать за могилой некому.

*Дмитрий Чернявский

Мало кто из оставшихся в оккупации знает, где могила Чернявского, потому что похоронен Дмитрий под чужой фамилией. Хоронили его с пониманием того, что на Донбасс надвигается война, а наша армия в тот момент не могла противостоять мощной армии страны-агрессора.

«Родителям Дмитрия, которых тогда вывезли из региона (они и поныне проживают во Львове), мы традиционно выслали фотоотчет. Торжественных речей не произносили, стихов не читали, чтобы не привлекать внимания. Такая могила здесь не одна. На разных кладбищах есть и могилы добровольцев, погибших в 2014—2015 годах. Большинство из них предусмотрительно хоронили не под их настоящими фамилиями, если они были известны врагам, чтобы могилы не подверглись поруганию. У некоторых погибших героев родственники проживают на мирных территориях, поэтому за их могилами ухаживают такие же, как мы. Те, кто в силу разных причин остался здесь. Хотя зачем объяснять причины? Наш дом здесь. А эта земля — Украина. И мы живем надеждой на то, что эти территории освободят», — рассказали собеседники, поделившись фотографией и с «ФАКТАМИ».

Напомним, участник мирного митинга за единство Украины Дмитрий Чернявский был убит в центре Донецка. Тогда в кровавой бойне пострадали десятки людей. Некоторые участники событий утверждают, что были и другие погибшие.

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