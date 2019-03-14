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В Харькове нашли подростков, избивших мужчину на улице (видео)
В Харькове установили личности и место учебы трех подростков, издевавшихся над неизвестным мужчиной в Новобаварском районе. Об этом сообщил инспектор отдела ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Константин Шеремет.
По его словам, в действиях детей усмотрены признаки правонарушения, поэтому информация о случившемся была внесена в Журнале заявлений и сообщений. В настоящее время продолжается установление обстоятельств и личностей других участников инцидента.
Решается вопрос о квалификации события в соответствии с Уголовным кодексом.
Полицейский также отметил, что потерпевший по факту избиения в полицию не обращался.
Напомним, резонансный инцидент произошел 12 марта. Пятеро подростков напали на прохожего мужчину и били его ногами. Причина агрессивного поведения детей пока не установлена.
А перед этим в Днепре наделало шума видео, на котором школьницы издеваются над пожилым мужчиной, который опирается на палочку.
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