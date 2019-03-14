26.69 / 27.03 30.07 / 30.60
Киев: +6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове нашли подростков, избивших мужчину на улице (видео)

15:46 14 марта 2019   252
кулак
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове установили личности и место учебы трех подростков, издевавшихся над неизвестным мужчиной в Новобаварском районе. Об этом сообщил инспектор отдела ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Константин Шеремет.

По его словам, в действиях детей усмотрены признаки правонарушения, поэтому информация о случившемся была внесена в Журнале заявлений и сообщений. В настоящее время продолжается установление обстоятельств и личностей других участников инцидента.

Решается вопрос о квалификации события в соответствии с Уголовным кодексом.

Полицейский также отметил, что потерпевший по факту избиения в полицию не обращался.

Напомним, резонансный инцидент произошел 12 марта. Пятеро подростков напали на прохожего мужчину и били его ногами. Причина агрессивного поведения детей пока не установлена.

А перед этим в Днепре наделало шума видео, на котором школьницы издеваются над пожилым мужчиной, который опирается на палочку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!

Киев
+6

Ветер: 4 м/с  Ю
Давление: 744 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины