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Происшествия

Били ногами: в Харькове толпа подростков напала на мужчину (видео)

21:38 12 марта 2019   188
Инцидент в Харькове
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове среди белого дня толпа подростков напала на прохожего мужчину. В сеть попало видео происшествия. На кадрах видно, как несколько парней ногами бьют мужчину.

«Легче всего из окна как из окопа фоткать!!», «Это кошмар. Куда мы катимся?», «Какое будущее у нас. Это страшно. А завтра они возьмут нож и будут резать. У меня нет слов! Какие родители так воспитали, да вас в тюрьму надо лет на 20!!!», — комментируют инцидент в сети.

Как писали «ФАКТЫ», в Харькове проходит судебный процесс по делу, открытому в отношении группы лиц, которые длительное время грабили и калечили людей.

Банда нападала и грабила прохожих. Действовала группировка с октября 2016 года по середину мая 2017 года. На «дела» они выходили с травматическим пистолетом и ножом. Своих жертв выслеживали поздними ночами обычно в том же районе, где проживали сами. Отбирали деньги, мобильные телефоны, одежду, обувь и другие ценности. Практически всегда били в лицо или в голову, пока человек не терял сознание.

Также недавно в сеть попало видео, как в Днепре школьницы издеваются над пожилым мужчиной, который опирается на палочку.

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