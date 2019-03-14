Названа предварительная причина смерти сотрудника Администрации президента в Киеве

Происшествия

Смерть сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого, тело которого сегодня утром обнаружили в Киеве на улице Багговутовской, наступила в результате хронической ишемической болезни сердца. Об этом сообщили в столичной полиции.

«По результатам вскрытия, предварительной причиной смерти мужчины является хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, у него обнаружили перелом костей носа. Характер и способ получения этой травмы, а также окончательная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

Также выяснилось, что пропал мобильный телефон умершего. Правоохранители установили двух мужчин, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с трупом. Их доставили в управление полиции.

«У одного из доставленных обнаружили мобильный телефон потерпевшего, его задержали в порядке статьи 208 УПУ Украины», — сообщили в полиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали все подробности смерти сотрудника Администрации президента в Киеве.

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