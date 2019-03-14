26.69 / 27.03 30.07 / 30.60
Киев: +6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Названа предварительная причина смерти сотрудника Администрации президента в Киеве

16:03 14 марта 2019   300
Александр Бухтатый
Инф. «ФАКТОВ»

Смерть сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого, тело которого сегодня утром обнаружили в Киеве на улице Багговутовской, наступила в результате хронической ишемической болезни сердца. Об этом сообщили в столичной полиции.

«По результатам вскрытия, предварительной причиной смерти мужчины является хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, у него обнаружили перелом костей носа. Характер и способ получения этой травмы, а также окончательная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

Также выяснилось, что пропал мобильный телефон умершего. Правоохранители установили двух мужчин, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с трупом. Их доставили в управление полиции.

«У одного из доставленных обнаружили мобильный телефон потерпевшего, его задержали в порядке статьи 208 УПУ Украины», — сообщили в полиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали все подробности смерти сотрудника Администрации президента в Киеве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»

Киев
+6

Ветер: 4 м/с  Ю
Давление: 744 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины