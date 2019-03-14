Напали и ограбили: все подробности смерти сотрудника Администрации президента в Киеве (фото)

Происшествия

Тело мужчины с разбитой головой было найдено в Киеве на улице Багговутовской 14 марта примерно в 6:50. Труп лежал прямо возле входа в недостроенную церковь. Известно, что у покойника было найдено удостоверение на имя главного консультанта департамента политики при Администрации президента Украины Александра Бухтатого (на фото).

В полиции Киева отказались подтвердить личность мужчины. «Мы не владеем информацией, кто он. Труп действительно был. Сейчас его направили на экспертизу, чтобы установить причины смерти», — рассказала пресс-офицер полиции Шевченковского района Киева Анна Зубрева. «Мы не можем назвать фамилию покойного без разрешения следователя», — заявила пресс-офицер столичной полиции Оксана Блыщик.

В Администрации президента Украины подтвердили, что Александр Бухтатый действительно работает у них. Но о его смерти по состоянию на 13:30 14 марта еще ничего не слышали.

Однако вскоре на странице Александра Бухтатого в Facebook начали появляться соболезнования.

«Этого не может быть, потому что быть не может… Как так??? Александр Бухтатый, прощай, друг», — написал главный редактор издания «Новое слово» Александр Назаренко.

«Неожиданно и страшно. Очень грустно. Только недавно общались — и вот… Светлый неконфликтный человек. Настоящий патриот», — написал в комментариях редактор газеты «Ворскла» Алексей Пасюга.

О причинах смерти Александра Бухтатого появляется противоречивая информация. Так, на сайте Нацполиции Киева говорится о том, что эксперты не обнаружили следов насильственной смерти, когда производили осмотр на месте происшествия. Хотя, как утверждают свидетели, у покойного была разбита голова, а руки были все в крови. Об отсутствии следов насилия заявил и спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало. А директор департамента коммуникации Нацполиции Артем Шевченко сказал журналистам, что все-таки существует версия о насильственной смерти чиновника. Однако гибель Бухтатого, по словам Шевченко, скорее всего, не связана с его деятельностью. «Вероятно, имели место корыстные мотивы», — отметил начальник департамента. По неофициальной информации, у покойного были украдены мобильный телефон и банковская карточка.

Чуть позже издание UNN сообщило, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, о том, что уже задержаны двое подозреваемых в убийстве Александра Бухтатого. Якобы эти люди были последними, кто видел сотрудника Администрации президента живым. Однако официально информацию у задержании возможных убийц чиновника «ФАКТАМ» в полиции пока не подтвердили.

Тем временем начальник Шевченковского райотдела полиции Герман Приступа сообщил «Стране», что Александр Бухтатый был ограблен и затем скончался в результате ишемической болезни сердца. По словам Приступы, преступление с целью наживы и завладения имуществом Бухтатого было совершено накануне ночью.

«На данный момент в результате комплексных мероприятий и после изучения записей видеокамер с места происшествия задержаны двое подозреваемых. Это не граждане Украины или России, это выходцы из одной республики СНГ, ранее они состояли на учете в правоохранительных органах», — сказал Приступа.

У Александра Бухтатого остались жена и несовершеннолетний сын.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что одного из главных свидетелей по делу «бриллиантовых прокуроров», по рассказам очевидцев, застрелил мужчина в форме полицейского.

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