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Украина

Бойцы ВСУ добыли новый трофей на Донбассе (фото)

16:11 14 марта 2019   443
Сбитый беспилотник
Инф. «ФАКТОВ»

В зоне проведения Операции объединенных сил военные сбили новейший БПЛА противника типа квадрокоптера «Фантом-4». Фото аппарата обнародовали в Facebook пресс-центра Штаба ООС.

Фото пресс-центра Штаба ООС

Отмечается, что беспилотник вел разведку на Мариупольском направлении, в районе села Водяное.

В настоящее время сбитый аппарат передан специалистам спецподразделений для изучения собранной им информации, в т. ч. о бывших владельцах.

Напомним, 1 марта бойцы полка особого назначения сбили на Светлодарском направлении беспилотник типа «Элерон», летевший на высоте 150 метров. А в начале марта стало известно, что Украина получила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. В настоящее время проводятся их испытания.

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