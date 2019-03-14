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Бойцы ВСУ добыли новый трофей на Донбассе (фото)
В зоне проведения Операции объединенных сил военные сбили новейший БПЛА противника типа квадрокоптера «Фантом-4». Фото аппарата обнародовали в Facebook пресс-центра Штаба ООС.
Фото пресс-центра Штаба ООС
Отмечается, что беспилотник вел разведку на Мариупольском направлении, в районе села Водяное.
В настоящее время сбитый аппарат передан специалистам спецподразделений для изучения собранной им информации,
Напомним, 1 марта бойцы полка особого назначения сбили на Светлодарском направлении беспилотник типа «Элерон», летевший на высоте 150 метров. А в начале марта стало известно, что Украина получила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. В настоящее время проводятся их испытания.
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