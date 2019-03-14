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Порошенко уволил главу Службы внешней разведки
Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божко. Соответствующий указ главы государства, датированный 13 марта, обнародован на его официальном сайте.
Мотивы кадрового решения Порошенко не обнародованы.
Отметим, что накануне был назначен и. о. ректора Института Службы внешней разведки Украины — им стал Анатолий Баронин. По информации СВР, ему поручено осуществить реформу учебного заведения в соответствии со стандартами НАТО.
Егор Божко был назначен главой СВР в 2017 году. До назначения он исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО.
Напомним, в марте на фоне скандала с хищениями в «Укроборонпроме» президент Украины сменил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, назначив на этот пост Сергея Кривоноса.
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